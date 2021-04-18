Пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли мертвым в реке

Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в местной реке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Тело шестилетнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий», — сообщил представитель ведомства.

Об исчезновении шестилетнего мальчика стало известно 15 апреля. По данным следователей, ребенок гулял вместе со сверстниками на улице. Около 18.00 дети начали расходиться и мальчик пошел за мячом, который находился у реки Власиха. После этого ребенка не видели. Позже на берегу реки родители нашли велосипед, на котором их сын уехал на прогулку.

Пойму реки на протяжении несколько десятков километров прочесывали водолазы, на местности вдоль реки поиском занимались сотрудники правоохранительных органов, волонтеры.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».