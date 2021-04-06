«Россия 24» показала 12-ю серию фильма митрополита Тихона о февральской революции

В эфире телеканала «Россия 24» во вторник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

12-я серия называется »Николай Второй: кругом измена, и трусость, и обман».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Личный враг Николая Второго Александр Гучков в последние недели переворотом был занят тем, что целенаправленно склонял армию к предательству, рассказывает автор фильма.

По его словам, Гучков хорошо усвоил уроки 1905 года, когда армия была не с народом, а по другую сторону баррикад.

Теперь же усилия Гучкова, кажется приносят свои плоды. И вот генералы пишут Николаю письма, даже умоляют отказаться от престола.

А что же Николай Второй? Император, чтобы удержать власть, не имел никакого другого маневра в своем арсенале возможных действий, кроме как сменить руководство армии, все отчетливее занимавшее сторону февральских революционеров, отмечает митрополит Тихон.

Но на то, чтобы обезглавить армию в разгар войны, Николай Второй как раз и не мог пойти, констатирует автор фильма.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.