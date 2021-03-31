На Ставрополье отравились больше 150 человек

Больше 150 человек обратились к врачам с признаками отравления в Минераловодском городском округе Ставрополья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ по краю.

«По данным следствия, в больницу обратились 155 человек с признаками кишечного расстройства», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что им были поставлены диагнозы ротавирус и норовирус. 11 человек госпитализированы.

Сообщается, что следователи уже взяли пробы воды на водонапорной станции и других гидросооружениях на территории поселения. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы медицинского персонала. Свыше 90 человек уже признаны потерпевшими.

Ранее в Красноярске почти 160 человек отравились водой.