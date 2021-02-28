В Италии ужесточили ограничения из-за COVID-19

Власти Италии ужесточил действующие в стране ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса, сообщает Ansa со ссылкой на документ.

В документе сказано об ужесточении санитарно-эпидемиологического надзора в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые находятся на севере страны. С понедельника, 1 марта, в классификации зон риска оба региона будут помечены как «оранжевые». В эту же категорию попадет область Марке, расположенная в центральной части страны. Кроме того, как «красные» зоны будут обозначаться регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно).

Среди мер указывается закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов. В регионах, которые обозначаются как «красные», школы будут переведены на онлайн обучение.

Агентство отмечает, что рост заражения новыми штаммами COVID-19 является причиной ужесточения противоэпидемиологических мер в стране. По его данным, на фоне решения властей в крупных городах наблюдаются массовые скопления людей на центральных площадях и улицах.