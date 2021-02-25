Требующие отставки Пашиняна перекрыли ряд улиц в Ереване

На улицы Еревана вышли оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Как отмечается, митингующие перекрыли ряд улиц в городе. По словам одного из организаторов протеста, представителя молодежного союза партии «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна, акции будут продолжаться до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Ранее оппозиция Армении объявила о протестах нон-стоп.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и передаче ряда районов Азербайджану.

После подписания соответствующего договора в Армении несогласные с решением премьер-министра Никола Пашиняна регулярно проводят акции протестов с требованиям его отставки.