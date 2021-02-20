Навального привезли в Бабушкинский суд

Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы, где состоятся сразу два заседания по его делам. Об этом сообщает ТАСС.

Навального привезли в автозаке сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская тишина» за 2,5 часа до начала слушания.

В субботу в 10.00 в Бабушкинском суде пройдет выездное заседание Мосгорсуда, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба Навального на замену условного срока на реальный. Во второй половине дня суд продолжит рассматривать дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

16 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло очередное заседание суда по уголовному делу о клевете Навального на ветерана. Обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей. По решению судьи заседание было отложено до 20 февраля.