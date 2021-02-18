Вильфанд предупредил москвичей о скачках температуры

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о неустойчивой погоде в регионе в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что вечером в четверг, 18 февраля в столице и области ожидается -18°С — -17°С, а ночью — -24°С — -22°С.

Научный руководитель уточнил, что к концу недели температурные показатели будут ниже нормы на 10°С.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу, с 19 на 20 февраля, температура воздуха может опуститься до -30°С. При этом после днем столбики термометров могут подняться до -10°С.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее жителей Москвы предупредили о резких перепадах атмосферного давления.