Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями.

По его словам, московские психоневрологические интернаты переживают сильные изменения — в них чаще бывают волонтеры, вводятся новые правила ухода, расширяется жилое пространство подопечных и открываются учреждения нового типа, которые помогают адаптироваться молодым людям с ментальными нарушениями.

«Недавно мы создали Центр сопровож­даемого проживания для выпускников детских домов. Его задача – обучать их навыкам самостоятельной жизни, помогать раскрыть способности и освоить профессию, готовить к интеграции в жизнь большого города», — сообщил глава города.

В учебно-тренировочном общежитии Центра находятся 10 квартир, рассчитанных на проживание до 60 человек. Сейчас там проживает 51 человек. С молодыми людьми работают психологи, дефектологи, специалисты по социальной работе.

«Как показал первый опыт, попав в новые условия, многие молодые люди мобилизовали свои способности и добились серьезного прогресса, вплоть до готовности перейти на следующий уровень самостоятельности», — поделился Собянин.

Он добавил, что через некоторое время воспитанники Центра передут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время.