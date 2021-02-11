Российские ретейлеры столкнулись с нехваткой бананов

Российские ретейлеры столкнулись с трудностями в поставках бананов со стороны Эквадорана фоне с неурожая в стране и традиционно высокого сезонного спроса. Об этом сообщает «Коммерсант».

Там отметили, что стоимость на продукт поднялась с 60 рублей до 82 рублей за килограмм.

При этом российские представители отмечают, что со стороны Эквадора в 2020 году было также отмечено снижение объема поставок из-за неурожая. Так, активность вокруг вулкана Сангай вызвала повреждение многих плантаций.

Ранее в 2019 году британские ученые поделились данными исследований, что бананы могут полностью исчезнуть из жизни людей к 2050 году.