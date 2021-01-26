В Уфе полностью потушили пожар на заводе

Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе потушили, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве сообщили, что в 04.33 мск возгорание на предприятие было полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что по факту пожара на заводе «Уфаоргсинтез» было заведено уголовное дело.

Пожар начался 25 января около 19.20 по местному времени. На территории предприятия «Уфаоргсинтез» загорелись две емкости с нефтепродуктами. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован.