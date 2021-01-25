В столовых МГУ будет продаваться медовуха

Студенты МГУ смогут попробовать медовуху, приготовленную по рецепту ректора Виктора Садовничего.

«Будет возможность в уставном порядке в наших столовых попробовать медовуху и чай, кто желает», — сказал Садовничий в эфире телеканала «Россия 1».

Сам ректор вуза попробовал напиток на Дне российского студенчества.

Медовуха — традиционный напиток учащихся МГУ, который пьют 25 января в Татьянин день.