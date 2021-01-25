В столовых МГУ будет продаваться медовуха

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Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий перед дегустацией медовухи, приготовленной для... Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий перед дегустацией медовухи, приготовленной для...
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий перед дегустацией медовухи, приготовленной для...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Студенты МГУ смогут попробовать медовуху, приготовленную по рецепту ректора Виктора Садовничего.

«Будет возможность в уставном порядке в наших столовых попробовать медовуху и чай, кто желает», — сказал Садовничий в эфире телеканала «Россия 1».

Сам ректор вуза попробовал напиток на Дне российского студенчества.

Медовуха — традиционный напиток учащихся МГУ, который пьют 25 января в Татьянин день.