В столовых МГУ будет продаваться медовуха
Екатерина Зайцева
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Студенты МГУ смогут попробовать медовуху, приготовленную по рецепту ректора Виктора Садовничего.
«Будет возможность в уставном порядке в наших столовых попробовать медовуху и чай, кто желает», — сказал Садовничий в эфире телеканала «Россия 1».
Сам ректор вуза попробовал напиток на Дне российского студенчества.
Медовуха — традиционный напиток учащихся МГУ, который пьют 25 января в Татьянин день.
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