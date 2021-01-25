Производство российско-китайского самолета CR-929 начнется в 2021 году

Сборка первого российско-китайского лайнера CR-929 начнется в текущем году. Об этом сообщил главный инженер китайской авиастроительной корпорации COMAC Ян Чжиган, передает РИА «Новости».

Самолет CR-929 — это широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер. Его базовая комплектация рассчитана на перевозку 280 пассажиров.

Лайнер, как отмечают разработчики, сможет конкурировать с Боингом 787 «Дримлайнер» и Эрбас A350.

Ранее сообщалось, что новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет на аэродроме в Жуковском.