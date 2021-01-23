Рядом с «Матросской тишиной» в полицейских бросили дымовую шашку

Участники несанкционированной акции, собравшиеся у московского следственного изолятора «Матросская тишина», бросили дымовую шашку в сторону полиции, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, рядом с СИЗО наблюдается дымовая завеса, участники акции бросают в полицейских снежки. Сотрудники правоохранительных органов проводят задержания.

Ранее сообщалось, что несколько человек были задержаны возле «Матросской тишины» при попытке устроить несанкционированную акцию.