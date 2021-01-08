В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Милан Зарафи
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 12.00 10 января.
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