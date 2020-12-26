Трамп считает, что локдаун хуже коронавируса
Карина Казанцева
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Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что карантин, введенный из-за коронавируса в некоторых штатах, хуже самого COVID-19.
«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом», — написал Трамп.
Глава государства отметил, что в Калифорнии число заражений выросло, несмотря на ограничения.
В США коронавирусом заразились 18,8 миллиона, скончались 330 тысяч человек. Страна находится на первом месте в мире по распространению COVID-19.
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