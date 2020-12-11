Полиция Армении задержала лидера партии «Дашнакцутюн» Сагателяна

Лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян был задержан полицией в ходе протестной акции у площади Свободы в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу партии «Родина», бывшего руководителя Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна.

По его словам, к Сагателяну при задержании применили силу.

Также отмечается, что были задержаны и другие оппозиционные активисты.

В настоящий момент на нескольких улицах Еревана проходят митинги. Сторонники оппозиции следуют к площади Свободы в центре столицы Армении. Оттуда планируются начать «Марш достоинства» с призывом отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Уже месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

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