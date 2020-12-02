Путин заявил, что военные готовы помочь врачам

Президент России Владимир Путин заявил, что военные готовы в любую минуту прийти на помощь врачам, работающим с пациентами с коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь», — сказал Путин.

Президент заявил, что за 2020 год военные построят 30 центров для лечения больных с коронавирусом. По его словам, центры открываются в регионах с наиболее сложной обстановкой.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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