Госзакупки лесного комитета Хабаровского края проверят из-за заявления Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев написал заявление в региональное представительство Следственного комитета, которое займется проверкой законности закупки вездеходов для нужд комитета лесного хозяйства. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

«Были проведены две закупки вездеходов ГАЗ-34039. Одна — по ₽3,9 млн (10 единиц), другая — по ₽6,2 млн (5 единиц). В обоих случаях владелец и руководитель компаний-продавцов один. Мне говорят, что де-юре все чисто. Но де-факто это ненормально. Пусть в этом разберутся в СКР», — сообщил Дегтярев.

Он подчеркнул, что поручал разобраться в ситуации работникам правительства региона, ответственным за это направление. Но они продолжают настаивать на законности происходящего, поэтому Дегтярев подготовил документы в СКР для проведения проверки.

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