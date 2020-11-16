СК возбудил дело после смерти пятерых пациентов в частной клинике в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пятерых пациентов по вине врачей в частной клинике в Москве. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова, передает ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, частная медицинская клиника на Мичуринском проспекте оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Это привело к гибели пятерых человек, еще одной женщине причинен вред здоровью средней тяжести.

При этом следствие установило, что у медучреждения не имелось лицензий на виды медицинских услуг, которые были оказаны троим пациентам.

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