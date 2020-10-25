СК опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Петрова
Следственный комитет опубликовал на YouTube видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петров.
На кадрах видно работающую следственно-оперативную группу на территории коттеджа в поселке Великое, где произошло преступление. Место происшествия оцеплено.
Ранее стало известно, что Петров скончался в результате покушения в Выборгском районе Ленобласти. Вечером 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего депутата, находившегося на территории своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.
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