СК опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Петрова

Следственный комитет опубликовал на YouTube видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петров.

На кадрах видно работающую следственно-оперативную группу на территории коттеджа в поселке Великое, где произошло преступление. Место происшествия оцеплено.

Ранее стало известно, что Петров скончался в результате покушения в Выборгском районе Ленобласти. Вечером 24 октября неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего депутата, находившегося на территории своего дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

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