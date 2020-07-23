Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом он написал на странице во «ВКонтакте», прикрепив фотографию президентского указа.

Кадыров признался, что глава государства во время телефонного разговора зачитал указ и поздравил с новым званием. Он, в свою очередь, принял это известие «как полагается по уставу, по стойке «смирно».

«Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит. Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания», — написал Кадыров.

Заключая, чеченский лидер еще раз поблагодарил президента, пообещал служить ему и Отечеству. А также выразил слова благодарности главе Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову.

На прикрепленной к посту фотографии изображен соответствующий указ в рамке. Он датирован 22 июля.

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