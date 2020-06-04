Почти 130 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

ВОЗ сообщила об увеличении числа зараженных коронавирусом за 24 часа на 130 тысяч человек.

Таким образом, общее число обнаруженных случаев COVID-19 превысило 6,4 млн человек.

По данным организации, за сутки скончались еще 4,8 тыс. пациентов, всего почти 383 тыс. человек.

Стоит отметить, что статистика ВОЗ учитывает только официальные сведения стран о заболеваемости и смертности.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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