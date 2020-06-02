В Минздраве назвали симптомы COVID-19 у детей

Для новой коронавирусной инфекции у детей до трех лет характерно легкое течение и непродолжительное проявление симптомов, следует из опубликованного Telegram-каналом Стопкоронавирус.рф заявления Министерства здравоохранения России.

У детей симптомами COVID-19 являются заложенность носа, боль в горле, температура до 38°C, также возможна диарея и боль в животе, указано в сообщении. Отмечается, что поводом для обращения к врачу являются температура выше 38,5°C и кашель.

По последней информации, в России выявлен 423 741 случай COVID-19, в том числе 5 037 летальных исходов. Всего выздоровели 186 985 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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