Консульство Кубы выясняет детали гибели кубинки в Москве

Консульство Кубы в Москве пытается связаться властями России для выяснения деталей гибели кубинки в российской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дипломатической миссии Эдуардо Ласаро Эсканделя.

Кубинские дипломаты выражают сожаление в связи с гибелью девушки при неустановленных обстоятельствах и работает над выявлением деталей произошедшего, отметил Эскандель.

Ранее сообщалось, что обнаженное тело 22-летней гражданки Кубы нашли около мусорного контейнера на Кастанаевской улице в районе Фили-Давыдково в Москве.

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