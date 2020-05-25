Зампрокурора Волгограда задержан

Старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник заявила, что в городе задержан заместитель прокурора Волгограда. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что он подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере.

Рудник добавила, что в настоящий момент идут следственные действия.

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