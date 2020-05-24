На юге Москвы произошла перестрелка

На юге Москвы в жилом комплексе «Ясный» произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На территории «Ясного» неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия», — заявил источник.

Он добавил, что на данный момент полиция объявила розыск двух автомобилей, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента. В столице введен план «Перехват».

Пострадавших и погибших в результате произошедшего нет.

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