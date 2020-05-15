Более 40% россиян хотят продолжить работать из дома после снятия режима самоизоляции

Больше 40% опрошенных россиян хотели бы продолжить работать из дома после того, как будет снят режим самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе TelecomDaily, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно данным опроса, 41% респондентов высказались за удаленный формат работы. Треть опрошенных предпочли бы вернуться к своему привычному режиму работы.

К главным преимуществам работы из дома участники опроса отнесли возможность сэкономить время на дорогу до офиса (80%) и время на подготовку к выходу на улицу (55%). Чуть меньше половины респондентов (47%) отметили гибкость рабочего графика.

Ранее Twitter разрешил своим сотрудникам не возвращаться из режима удаленной работы в офисы после окончания пандемии коронавируса и работать в таком формате всегда.