Бушевавший пять дней пожар потушен в Хабаровском крае

Пожар на открытом полигоне хранения отходов деревообработки в Советско-Гаванском районе Хабаровского края потушен спустя пять дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС России.

Возгорание произошло 9 мая, тушение пожара осложнялось большим объемом горючей нагрузки, а также глубиной залегания очагов горения и тления опилок, говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 2 тысячи квадратных метров, в тушении участвовали 36 человек и 12 единиц техники, свидетельствуют данные МЧС. По предварительной оценке, возгорание могло произойти из-за неосторожности при обращении с огнем.