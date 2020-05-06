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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство подготовило план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснит детали плана на совещании с президентом Владимиром Путиным 6 мая.

Песков уточнил, что план еще необходимо будет обсудить и «сегодня он будет обсуждаться». Он добавил, что для этого и проводится совещание.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать план поэтапного снятия ограничений к 5 мая.