ФСБ обнародовала видео задержания украинской разведгруппы в Крыму
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ФСБ России показала задержание двоих человек, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом пишет ТАСС.
На кадрах видно, что мужчину и женщину задержали, когда они находились дома.
Затем силовиками был проведен обыск, в ходе которого они обнаружили банковские карты и контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.
Как стало известно ранее, разведывательно-диверсионная группа занималась организацией диверсионно-террористических актов, похищением сведений с гостайной и вербовкой российских граждан.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
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