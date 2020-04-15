ФСБ обнародовала видео задержания украинской разведгруппы в Крыму

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ФСБ России показала задержание двоих человек, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видно, что мужчину и женщину задержали, когда они находились дома.

Затем силовиками был проведен обыск, в ходе которого они обнаружили банковские карты и контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Как стало известно ранее, разведывательно-диверсионная группа занималась организацией диверсионно-террористических актов, похищением сведений с гостайной и вербовкой российских граждан.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

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