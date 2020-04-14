Молдавия может перенести празднование Дня Победы из-за пандемии

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Власти Молдавии рассматривают решение о переносе праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал N4.

Президент страны Игорь Додон заявил, что в случае переноса днем проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы станет 24 августа — день освобождения Молдавии от фашизма.

Он подчеркнул, что при таком решении ветераны все равно получат в срок всю необходимую поддержку.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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