В Кузбассе женщина била шлангом восьмилетнего сына

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В Кемеровской области женщина била ремнем и шлангом восьмилетнего сына за плохое поведение, сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что в полицию обратились соседи, заметившие, что ребенка часто наказывают физически. В ходе разбирательства следователи выяснили, что ребенка также бил отец.

Ранее семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранителей.

Сейчас мальчик находится в социальном учреждении. Уголовное дело передано в суд.