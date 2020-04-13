В Кузбассе женщина била шлангом восьмилетнего сына

В Кемеровской области женщина била ремнем и шлангом восьмилетнего сына за плохое поведение, сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что в полицию обратились соседи, заметившие, что ребенка часто наказывают физически. В ходе разбирательства следователи выяснили, что ребенка также бил отец.

Ранее семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранителей.

Сейчас мальчик находится в социальном учреждении. Уголовное дело передано в суд.