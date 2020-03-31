В Москве 31 марта ожидается снег и метель

В Москве во вторник, 31 марта, будет облачно, местами вероятен снег. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет варьироваться от -3°С до -1°С. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет северный, местами порывы могут достигать 17 м/c.

Давление составит 745 мм рт. ст.

Ночью синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометра покажут -8°С — -6°С.

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