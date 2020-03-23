Кипр запрещает передвижение без необходимости из-за коронавируса
Кипр с вечера 24 марта запрещает передвижение по острову без крайней необходимости из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мера не коснется тех, кто отправляется на работу, в магазин, больницу или банк, если нет возможности решить вопрос дистанционно. Также свободное передвижение разрешено социальным службам.
На Кипре коронавирусом заразились 116, скончался один человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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