Кипр запрещает передвижение без необходимости из-за коронавируса

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Кипр с вечера 24 марта запрещает передвижение по острову без крайней необходимости из-за коронавируса, пишет ТАСС.

Мера не коснется тех, кто отправляется на работу, в магазин, больницу или банк, если нет возможности решить вопрос дистанционно. Также свободное передвижение разрешено социальным службам.

На Кипре коронавирусом заразились 116, скончался один человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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