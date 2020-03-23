На Украине предложили ввести чрезвычайное положение в стране

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В минздраве Украины предложили ввести режим чрезвычайного положения на территории страны. Об этом глава ведомства Илья Емец заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что такая мера была необходима с самого начала.

По его мнению, раннее введение режима чрезвычайного положения позволило бы избежать распространения вируса и рост числа заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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