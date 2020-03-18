Казино в Лас-Вегасе закрывают из-за коронавируса
Все развлекательные заведения штата Невада, в том числе казино, должны быть закрыты для предотвращения распространения коронавируса нового типа, заявил губернатор штата Стив Сисолак. Об этом сообщает Las Vegas Sun.
Работа казино и иных развлекательных учреждений, в числе которых рестораны, спортивные залы, бары и торговые центры, будет прекращена на 30 дней, отметил глава штата.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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