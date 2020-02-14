Волгоградец напал с шашкой на бывшего мужа своей супруги

В Волгограде мужчина напал с шашкой на бывшего мужа своей жены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован со скальпированными и рублеными ранами головы, а также с переломом черепа.

По данным полиции, волгоградец пришел домой к бывшей жене, где у него возник конфликт с ее новым мужем. В результате между ними завязалась драка.

Отмечается, что применившему шашку мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.