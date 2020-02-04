Порнописателя арестовали за насилие над женой и ребенком в Москве

Автора эротической прозы Артура Кронберга арестовали по подозрению в сексуальном насилии над женой и ребенком, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 64-летний писатель подвергал насилию свою 40-летнюю жену и ребенка 2012 года рождения.

В настоящее время мужчина находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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