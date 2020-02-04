Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине

В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации «Чайка», которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Всего женщина украла более 570 тыс. рублей. Она предоставляла ложные сведения о том, что деньги не поступили, а также использовала беспомощное состояние потерпевших, похищая их денежные средства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело па статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».