МВД предложило дополнить список наркосодержащих растений

МВД России выступил с предложением расширить перечень наркосодержащих растений, дополнив его четырьмя новыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о таких растениях, как «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога», «Банистериопсис каапи».

Как известно, в них присутствуют вещества диметилтриптамин, ибогаин, гармин, которые находятся в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

«В этой связи проектом постановления правительства РФ, разработанным ГУНК МВД России, предполагается установить меры государственного контроля в отношении вышеуказанных наркосодержащих растений и синтетического каннабиноида MMB-022 в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии», — говорится в сообщении.

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