В Новокузнецке при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Новокузнецке в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

Как отмечается, за несколько дней до инцидента жители квартиры, в которой произошло возгорание, несколько дней праздновали день рождения, распивали алкоголь.

Запах гари почувствовали соседи утром, 27 января. Они попытались проникнуть к квартиру, но железную дверь и решетки на окнах препятствовали этому.

Тогда была вызвана пожарная служба. В квартире обнаружили троих погибших, мужчина, женщина и ее взрослый сын.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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