В Новокузнецке при пожаре в жилом доме погибли три человека
В Новокузнецке в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.
Как отмечается, за несколько дней до инцидента жители квартиры, в которой произошло возгорание, несколько дней праздновали день рождения, распивали алкоголь.
Запах гари почувствовали соседи утром, 27 января. Они попытались проникнуть к квартиру, но железную дверь и решетки на окнах препятствовали этому.
Тогда была вызвана пожарная служба. В квартире обнаружили троих погибших, мужчина, женщина и ее взрослый сын.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Иркутстком при пожаре пострадали 5 человек
— Ребенок стал жертвой пожара в Великом Новгороде