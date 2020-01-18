Жители Ярославля пожаловались на лужу, в которую проваливаются автомобили

Жители Ярославля сфотографировали лужу, в которую проваливаются их автомобили, и выложили кадры в сеть. В мэрии отреагировали на эти снимки, передает РИА «Новости».

Как отмечается, на фотографиях были видны машины, погруженные в воду. В частности, легковые автомобили, въезжавшие на территорию с лужей, проваливались в воду по капот, а грузовые практически до пассажирского салона.

Утверждалось, что большая и глубокая лужа располагается возле жилого дома на улице Строителей.

По словам местной жительницы, после того, как ее автомобиль провалился в лужу и получил повреждения, полиция замерила яму с водой и выяснила, что ее глубина составляет один метр. Также женщина посетовала, что на карте в приложениях нет указаний об опасности места.

В городской администрации заявили, что в настоящее время в этом месте асфальтированная дорога не проложена. Ее построение только планируется.

«Данный земельный участок размежеван под строительство автомобильной дороги», — заключили в мэрии Ярославля.

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