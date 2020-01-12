Мужчина напал с ножом на прохожих в Манчестере
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Мужчина с ножом совершил нападение на прохожих в центре Манчестера в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Пикадилли Гарденс.
Уточняется, что в результате нападения пострадали два человека.
Полиция Манчестера задержала злоумышленника, выясняются обстоятельства произошедшего.
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