Мужчина напал с ножом на прохожих в Манчестере

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мужчина с ножом совершил нападение на прохожих в центре Манчестера в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Пикадилли Гарденс.

Уточняется, что в результате нападения пострадали два человека.

Полиция Манчестера задержала злоумышленника, выясняются обстоятельства произошедшего.

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