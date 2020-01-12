Полиция Краснодара проводит проверку после сообщений об обстреле животных
Полиция Краснодара проверяет информацию об обстрелянных на улице животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского управления МВД Артема Коноваленко.
До этого в соцсетях появилась информация об обстеленной кошке, которая была найдена на улице Дзержинского. Утверждалось, что в ветеринарной клинике регент выявил в кошке 11 пуль. Одна из пользовательниц социальной сети заявила, что работает в данной ветклинике. По ее словам, за день до этого на лечение поступила собака, в которой было найдено около сотни дробинок.
По словам Коноваленко, в полиции имеет одно заявление от 9-го января – жительница улицы Озерной заявила, что стреляют по собакам.
«Там материал зарегистрирован, им начинают заниматься… По кошке, которая на Дзержинского, у нас заявлений нет», — заявил он.
Представитель ведомства добавил, что 10 января было заявление, что в Прикубанском округе стреляют по кошкам. Коновалено отметил, что по данному факт проводится проверка, а данный момент неизвестно, связаны ли эти две истории друг с другом.