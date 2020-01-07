В Нигерии похитили двух моряков из России

В Нигерии пираты похитили двух моряков из России, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус. После этого на судно направили шесть сотрудников спасательной группы ВМС страны, четверо из которых были убиты в перестрелке.

В посольстве России в Абудже подтвердили факт похищения двух российских и индусского моряков. Там отметили, что в настоящее время принимает меры по освобождению россиян.