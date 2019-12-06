Жильцам взорвавшегося дома под Белгородом вернули уцелевших канареек
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Жильцам одной из квартир дома в Белгородской области, где 3 декабря взорвался газ, передали их уцелевших канареек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что правоохранителям удалось извлечь из под обломков уцелевшие вещи жильцов, в том числе документы, мебель и птиц.
Администрация города предоставила лишившимся своих квартир жильцам место для временного хранения имущества.
Кроме того, им предложили поселиться в пункте временного размещения. Сообщается, что большинство предпочли остановиться у родственников.
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