Жильцам взорвавшегося дома под Белгородом вернули уцелевших канареек

Жильцам одной из квартир дома в Белгородской области, где 3 декабря взорвался газ, передали их уцелевших канареек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранителям удалось извлечь из под обломков уцелевшие вещи жильцов, в том числе документы, мебель и птиц.

Администрация города предоставила лишившимся своих квартир жильцам место для временного хранения имущества.

Кроме того, им предложили поселиться в пункте временного размещения. Сообщается, что большинство предпочли остановиться у родственников.

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