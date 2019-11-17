Российские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

В калмыцкой столице Элисте прошел согласованный митинг с требованием отставки с поста руководителя городской администрации экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщает агентство «ФедералПресс».

Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей.

Кроме того, митингующие заявили о необходимости возврата прямых выборов главы Элисты.

Протесты в столице Калмыкии начались после назначения Трапезникова в администрацию города в сентябре 2019 года.

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