Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает о своем увольнении

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Адвокат историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный еще не знает об увольнении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката, Соколову не сообщают «какие-то социальные изменения».

«Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — добавил он.

Также Почуев рассказал, что Соколов просит принести ему книги исторического и духовного содержания. Ему уже передали две книги, одна из них — «Этногенез» Гумилева.

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