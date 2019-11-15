Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает о своем увольнении
Адвокат историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный еще не знает об увольнении. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам адвоката, Соколову не сообщают «какие-то социальные изменения».
«Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние», — добавил он.
Также Почуев рассказал, что Соколов просит принести ему книги исторического и духовного содержания. Ему уже передали две книги, одна из них — «Этногенез» Гумилева.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
— Адвокат обжаловал арест Соколова без его согласия
— Мединский сравнил расчленившего девушку доцента Соколова с Джокером