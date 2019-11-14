Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

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Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Почуева, у ученого на данный момент нет денег, поэтому «скромный адвокатский гонорар» ему выплатили знакомые Соколова, историки.

Он также заявил о желании своего подзащитного оказать семье убитой Анастасии Ещенко материальную поддержку и помочь с организацией похорон. При этом Почуев подчеркнул, что это не должно восприниматься как «попытка откупиться».

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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