Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест

Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Александр Почуев.

По словам защищающего интересы историка, Соколов выступил категорически против изменения меры пресечения. Хотя, адвокат подчеркнул, что настаивал на том, чтобы доцент дал согласие.

Также Почуев рассказал, что защите Соколова не дали возможности предоставить доказательства, опровергающие доводы следствия.

7 ноября Соколов застрелил девушку из мелкокалиберного обреза в своей квартире, расположенной на Набережной Мойки, а через два дня расчленил ее тело и попытался утопить останки в реке.

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